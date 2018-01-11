Лукашенко: «Необходимо детально рассмотреть все аспекты упрощения визового режима с учётом мировых тенденций»

Новости Беларуси. Либерализация визового режима и гарантии миграционной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко провел совещание по самой обсуждаемой теме этих дней: развитии в стране безвизового въезда для туристов.

Правительство предлагает увеличить срок пребывания иностранцев при безвизовом въезде через Национальный аэропорт «Минск» до 10 дней, упростить въезд в Беларусь спортсменам и болельщикам II Европейских игр 2019 года. Им достаточно будет показать билеты на спортивные старты. Подобный опыт хорошо зарекомендовал себя во время Чемпионата мира по хоккею. В перспективе безвизовый режим при въезде в Беларусь для туристов может быть введен во всех международных пунктах пропуска. Правда, глава государства подчеркивает: не следует при этом забывать и о безопасности.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нынешняя миграционная политика Евросоюза, а именно отсутствие реального контроля за перемещением беженцев, уже начинает давать свои печальные плоды. Прежде всего, это рост террористической угрозы в регионе. Поэтому, принимая те или иные решения, надо, прежде всего, помнить о наиважнейшем для нас – безопасности граждан Республики Беларусь и тех, кто пребывает в тот или иной момент в Беларуси. Безопасность – прежде всего, никакими деньгами от туризма это не компенсируется.

Поэтому нам необходимо детально рассмотреть все аспекты упрощения визового режима с учетом мировых тенденций и принять абсолютно оптимальное, взвешенное решение. Только в интересах Беларуси.