За личный подвиг: бывших бойцов 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады наградят медалями «За отвагу»

От имени главы государства награды вручит министр обороны Андрей Равков.

Напомним, в апреле 2017 года рядовой Дмитрий Страчук спас жизнь своему сослуживцу Евгению Жарскому. Тогда во время десантирования из-за резкого порыва ветра произошло схождение парашютистов. На высоте около 80 метров у Жарского погас купол. Страчук смог руками зафиксировать парашют товарища, и они благополучно приземлились.