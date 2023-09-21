Лукашенко: недопустимо постоянно перекраивать программы и бесконечно печатать новые учебники

В Беларуси нужно вернуться к советскому опыту, взять лучшие пособия и их постепенно дорабатывать, совершенствовать, а не печатать новые. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко говорил еще на педсовете 24 августа 2021 года. Глава государства напомнил о своих словах на совещании по образованию, которое проходит 21 сентября во Дворце Независимости, информирует пресс-служба белорусского лидера.

Тогда Президент также отмечал, что недопустимо постоянно перекраивать учебные программы и планы. Сегодня глава государства напомнил и об этом, обозначив, что главный принцип работы нашего государства и любых процессов – спокойное совершенствование того, что наработало человечество, брать лучшее из того, что было.

Говоря об учебниках, Президент отметил, что по части их качества остаются вопросы. По его словам, граждане обращаются и приходится разбираться, что не так с нашими учебниками. Лукашенко отметил, что это серьезная недоработка Минобразования нашей страны.

Президент заявил, что при создании новых учебников и пособий авторы мыслят категориями опытных специалистов, а ориентироваться необходимо на учащихся. Под учеников нужно готовить не только учебники, но и систему оценки знаний, экзамены делать под них, отметил Лукашенко.