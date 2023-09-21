Лукашенко проводит большой разговор на тему образования во Дворце Независимости

Тему образования в четверг, 21 сентября, обсудят во Дворце Независимости. Об этом информирует Telegram-канал «Пул Первого».

На мероприятие приглашены более полусотни участников. В их числе – профильные кураторы отрасли образования из правительства, Администрации Президента, бывший и нынешний главы Минобразования РБ, главы регионов, ректоры, представители обеих палат парламента, а также главы областных и райисполкомов, руководители учебных заведений и директора школ.

Сообщается, что в числе вопросов, которые будут подняты сегодня, – правила приема в высшие учебные заведения страны, а также вопросы по части организации учебного процесса.