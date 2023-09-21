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Лукашенко на совещании по образованию: вопрос, чему и как учить, волнует всё общество

21 сентября 2023 08:34
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Хотелось бы, чтобы обсуждение вопросов образования в таком расширенном составе, – это был крайний случай. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания по вопросам образования во Дворце Независимости, информирует пресс-служба белорусского лидера. 

Лукашенко отметил, что эта тема в последнее время постоянно звучит с телеэкранов, не сходит с полос средств массовой информации. Вопрос, чему и как учить, волнует все общество. 

Президент отметил, что неоднократно обозначал, что школа – это храм. В этом и есть весь сакральный смысл. В учебных заведениях должны быть железный порядок и дисциплина. Речь идет как об организации учебного процесса, так и о материальной части. Школа закладывает фундамент не просто гражданина, а человека, сказал Лукашенко. Где нужно, должно быть подкрашено, заменены окна, двери, облагорожена территория. А все работы обязательно нужно проводить с участием учеников. Молодежь необходимо воспитывать  трудом, тогда и отношение к школе у детей будет соответствующее, отметил белорусский лидер. 

# Образование в Беларуси # общество # Александр Лукашенко

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