Лукашенко на совещании по образованию: вопрос, чему и как учить, волнует всё общество

Хотелось бы, чтобы обсуждение вопросов образования в таком расширенном составе, – это был крайний случай. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания по вопросам образования во Дворце Независимости, информирует пресс-служба белорусского лидера.

Лукашенко отметил, что эта тема в последнее время постоянно звучит с телеэкранов, не сходит с полос средств массовой информации. Вопрос, чему и как учить, волнует все общество.

Президент отметил, что неоднократно обозначал, что школа – это храм. В этом и есть весь сакральный смысл. В учебных заведениях должны быть железный порядок и дисциплина. Речь идет как об организации учебного процесса, так и о материальной части. Школа закладывает фундамент не просто гражданина, а человека, сказал Лукашенко. Где нужно, должно быть подкрашено, заменены окна, двери, облагорожена территория. А все работы обязательно нужно проводить с участием учеников. Молодежь необходимо воспитывать трудом, тогда и отношение к школе у детей будет соответствующее, отметил белорусский лидер.