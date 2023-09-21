Учение Вооружённых Сил пройдёт в Брестской, Гродненской и Минской областях с 22 по 26 сентября

Новости Беларуси. Держать порох сухим. О проведении двустороннего комплексного учения в Вооруженных Силах Беларуси сообщили в Министерстве обороны. Маневры пройдут в несколько этапов и развернутся на территориях Брестской, Гродненской и Минской областей, об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Старт мероприятиям будет дан уже завтра, 22 сентября.