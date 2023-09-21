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Учение Вооружённых Сил пройдёт в Брестской, Гродненской и Минской областях с 22 по 26 сентября

21 сентября 2023 08:30
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Новости Беларуси. Держать порох сухим. О проведении двустороннего комплексного учения в Вооруженных Силах Беларуси сообщили в Министерстве обороны. Маневры пройдут в несколько этапов и развернутся на территориях Брестской, Гродненской и Минской областей, об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Старт мероприятиям будет дан уже завтра, 22 сентября.

Учение Вооружённых Сил пройдёт в Брестской, Гродненской и Минской областях с 22 по 26 сентября-1

Учения направлены прежде всего на совершенствование навыков органов военного управления. Они должны быть готовы в любой момент обеспечить непрерывное управление силами и средствами в ходе ведения боевых действий. Разрабатывая замысел учений, учитывали современные подходы применения войск на основе опыта современных вооруженных конфликтов. Продлятся маневры по 26 сентября.

# Военные учения # общество # Фотофакт

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