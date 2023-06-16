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Лукашенко не удовлетворён выстроенной системой функционирования кадров

16 июня 2023 08:43
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Мы имеем правовую базу и хороший практический опыт. Но работу нужно совершенствовать. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в пятницу, 16 июня, во время совещания по вопросам совершенствования работы с кадрами, информирует пресс-служба белорусского лидера.

Лукашенко отметил, что в стране выстроена стройная система управления государством. Экономику курирует правительство. Идеологией, кадровыми вопросами, правовым контролем и подготовкой нормативных актов главы государства занимается Администрация Президента. На главах регионов лежат все функции в областном разрезе, в городах и районах – соответственно. Ответственные определены.

«Если вы у меня спросите, удовлетворен ли я выстроенной системой функционирования кадров, сразу скажу: нет», – заявил белорусский лидер. Лукашенко отметил, что это прежде всего относится к работе Администрации Президента, хотя кадровая политика, естественно, шире – ей занимаются все присутствующие на совещании. 

Президент обозначил, что в Беларуси есть правовая база и хороший практический опыт. Но время не стоит на месте, потому работу необходимо совершенствовать.

К обсуждению вопросов совершенствования работы с кадрами во Дворец Независимости приглашен широкий состав руководства Администрации Президента, правительства и парламента, главы областей, министры, помощники Президента по областям.

# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко

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