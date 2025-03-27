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Кадровые решения Лукашенко: новые руководители госорганизаций и местных органов власти

27 марта 2025 09:22
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Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 27 марта, принял кадровые решения. Согласованы назначения новых руководителей местных исполнительных и распорядительных органов, а также государственных организаций, информирует пресс-служба белорусского лидера.

  • На должность заместителя председателя Гомельского облисполкома (экономика, промышленность) согласована Ксения Пантюхова.
  • Сергей Чертков согласован председателем Могилевского горисполкома.
  • Руководить Бобруйским райисполкомом станет Михаил Крицкий.
  • Алексей Шарай согласован на должность председателя Кричевского райисполкома.
  • Иван Багель - на должность председателя Круглянского райисполкома.
  • Сергей Янкович станет главой администрации Новобелицкого района Гомеля. Алексей Васюченко согласован на пост управляющего делами Гомельского облисполкома.
  • На повышение ушел первый замглавы администрации Московского района Минска Сергей Рубанов - теперь он будет работать в должности главы администрации.
  • Главой администрации Фрунзенского района Минска согласован Артем Шегидевич.
Кадровые решения Лукашенко: новые руководители госорганизаций и местных органов власти-1

Фото: president.gov.by

Также Александр Лукашенко согласовал назначение новых руководителей государственных организации.

  • Семенов Дмитрий Сергеевич – генеральный директор «Национальная киностудия «Беларусьфильм»;
  • Юрченко Денис Александрович – генеральный директор РУП «Управляющая компания холдинга «Белорусская стекольная компания». 


27 марта также согласовано назначение нового ректора Белорусского государственного университета транспорта. Им стал Николай Казаков, который ранее занимал должность проректора по учебной работе.

# Александр Лукашенко

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