Кадровые решения Лукашенко: новые руководители госорганизаций и местных органов власти

Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 27 марта, принял кадровые решения. Согласованы назначения новых руководителей местных исполнительных и распорядительных органов, а также государственных организаций, информирует пресс-служба белорусского лидера.
- На должность заместителя председателя Гомельского облисполкома (экономика, промышленность) согласована Ксения Пантюхова.
- Сергей Чертков согласован председателем Могилевского горисполкома.
- Руководить Бобруйским райисполкомом станет Михаил Крицкий.
- Алексей Шарай согласован на должность председателя Кричевского райисполкома.
- Иван Багель - на должность председателя Круглянского райисполкома.
- Сергей Янкович станет главой администрации Новобелицкого района Гомеля. Алексей Васюченко согласован на пост управляющего делами Гомельского облисполкома.
- На повышение ушел первый замглавы администрации Московского района Минска Сергей Рубанов - теперь он будет работать в должности главы администрации.
- Главой администрации Фрунзенского района Минска согласован Артем Шегидевич.