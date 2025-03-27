Кадровые решения Лукашенко: новые руководители госорганизаций и местных органов власти

На Пленуме Верховного Суда обсудят борьбу с наркоугрозой и организованной преступностью

На пленарном заседании обсудят судебную практику по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, а также злодеяниях, которые касаются создания и деятельности банд и преступных организаций.