Александр Лукашенко 27 марта принял кадровые назначения

Глава государства Александр Лукашенко в четверг, 27 марта, принял кадровые решения. Они коснулись Администрации Президента, Национального банка, Министерства иностранных дел. Также согласованы новые руководители местных исполнительных и распорядительных органов, государственных организаций.

Матусевича Дмитрия Феофановича - Заместителем Главы Администрации Президента Республики Беларусь;

Егорова Александра Андреевича - первым заместителем Председателя Правления Национального банка Республики Беларусь;

Белого Игоря Георгиевича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Объединенных Арабских Эмиратах и по совместительству в Государстве Кувейт;

Бубена Анатолия Анатольевича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Молдова;

Андреева Андрея Владимировича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Федеративной Республике Бразилия и по совместительству в Республике Парагвай и Восточной Республике Уругвай;

Амбразевича Юрия Георгиевича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь при Святом Престоле;

Жигарева Тимофея Петровича - первым заместителем Председателя Национального статистического комитета;

Ярковца Алексея Ивановича - заместителем Председателя Национального статистического комитета;

Глаза Анатолия Анатольевича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Ирак по совместительству.