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Александр Лукашенко 27 марта принял кадровые назначения

27 марта 2025 09:49
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Глава государства Александр Лукашенко в четверг, 27 марта, принял кадровые решения. Они коснулись Администрации Президента, Национального банка, Министерства иностранных дел. Также согласованы новые руководители местных исполнительных и распорядительных органов, государственных организаций.

  • Матусевича Дмитрия Феофановича - Заместителем Главы Администрации Президента Республики Беларусь;
  • Егорова Александра Андреевича - первым заместителем Председателя Правления Национального банка Республики Беларусь;
  • Белого Игоря Георгиевича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Объединенных Арабских Эмиратах и по совместительству в Государстве Кувейт;
  • Бубена Анатолия Анатольевича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Молдова;
  • Андреева Андрея Владимировича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Федеративной Республике Бразилия и по совместительству в Республике Парагвай и Восточной Республике Уругвай;
  • Амбразевича Юрия Георгиевича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь при Святом Престоле;
  • Жигарева Тимофея Петровича - первым заместителем Председателя Национального статистического комитета;
  • Ярковца Алексея Ивановича - заместителем Председателя Национального статистического комитета;
  • Глаза Анатолия Анатольевича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Ирак по совместительству.
Александр Лукашенко 27 марта принял кадровые назначения-1

Фото: president.gov.by

  • На должность заместителя председателя Гомельского облисполкома (экономика, промышленность) согласована Ксения Пантюхова.
  • Сергей Чертков согласован председателем Могилевского горисполкома.
  • Руководить Бобруйским райисполкомом станет Михаил Крицкий.
  • Алексей Шарай согласован на должность председателя Кричевского райисполкома.
  • Иван Багель - на должность председателя Круглянского райисполкома.
  • Сергей Янкович станет главой администрации Новобелицкого района Гомеля. Алексей Васюченко согласован на пост управляющего делами Гомельского облисполкома.
  • На повышение ушел первый замглавы администрации Московского района Минска Сергей Рубанов - теперь он будет работать в должности главы администрации.
  • Главой администрации Фрунзенского района Минска согласован Артем Шегидевич.
  • Семенов Дмитрий Сергеевич – генеральный директор «Национальная киностудия «Беларусьфильм»;
  • Юрченко Денис Александрович – генеральный директор РУП «Управляющая компания холдинга «Белорусская стекольная компания».

 

Также согласовано назначение нового ректора Белорусского государственного университета транспорта. Им стал Николай Казаков, который ранее занимал должность проректора по учебной работе.

# Александр Лукашенко # Отставки и назначения в Беларуси

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