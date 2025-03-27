Александр Лукашенко 27 марта принял кадровые назначения

Глава государства Александр Лукашенко в четверг, 27 марта, принял кадровые решения. Они коснулись Администрации Президента, Национального банка, Министерства иностранных дел. Также согласованы новые руководители местных исполнительных и распорядительных органов, государственных организаций.
- Матусевича Дмитрия Феофановича - Заместителем Главы Администрации Президента Республики Беларусь;
- Егорова Александра Андреевича - первым заместителем Председателя Правления Национального банка Республики Беларусь;
- Белого Игоря Георгиевича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Объединенных Арабских Эмиратах и по совместительству в Государстве Кувейт;
- Бубена Анатолия Анатольевича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Молдова;
- Андреева Андрея Владимировича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Федеративной Республике Бразилия и по совместительству в Республике Парагвай и Восточной Республике Уругвай;
- Амбразевича Юрия Георгиевича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь при Святом Престоле;
- Жигарева Тимофея Петровича - первым заместителем Председателя Национального статистического комитета;
- Ярковца Алексея Ивановича - заместителем Председателя Национального статистического комитета;
- Глаза Анатолия Анатольевича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Ирак по совместительству.