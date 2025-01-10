Лукашенко: наше поколение совершило подвиг, обеспечив Минск чистейшей подземной водой

Историческое событие в жизни Минска и ее жителей. Полный перевод Минска на подземную артезианскую воду – торжественный пуск водоснабжения проходит с участием главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент направился на площадку новой насосной станции.

В общем, работы масса, но что поразительно, мы ее делаем вместе, не останавливаясь ни перед внешней турбулентностью, ни перед санкциями. Сначала думаем, что что-то невозможно, а после вот такой результат, который можно назвать трудовым, общим подвигом, не меньше. Президентское спасибо тем, чьих рук это дело.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это проект, который я сравниваю с космосом и строительством атомной станции, но важнейший для нашего населения. Давайте открыто говорить, мы строим метро, недавно ввели в строй три станции. Будем и дальше строить. Будем города-спутники соединять с городом-героем Минском. Но обошлись бы мы без метро? Обошлись бы. Ну где-то пешком ходили на автобусах, на троллейбусах подъезжали на работу. А вот без воды никак. Поэтому наше поколение совершило действительно подвиг, обеспечив такой мегаполис чистейшей подземной водой, как в деревне бывает. Из скважины – в водопровод и человеку. Вода чистая (подробнее).

Но и государство преподнесли подарок. Возможно, этот экспонат будет самым дорогим в коллекции музея Дворца Независимости.

Александр Лукашенко:

700 миллионов рублей. Рублей даже не сегодняшних. Инфляция все-таки есть. Поэтому этот объект очень дорогой. А для жителей Минска и вовсе бесценный символ. С этого момента начинается жизнь на качественно новом уровне. Но чтобы понять, что за этим стоит, просто послушайте все этапы технологии. Послушайте и восхититесь. Лукашенко о модернизации систем очистки сточных вод. Подробности.