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Лукашенко: наше поколение совершило подвиг, обеспечив Минск чистейшей подземной водой

10 января 2025 18:07
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Историческое событие в жизни Минска и ее жителей. Полный перевод Минска на подземную артезианскую воду – торжественный пуск водоснабжения проходит с участием главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент направился на площадку новой насосной станции.

Лукашенко: наше поколение совершило подвиг, обеспечив Минск чистейшей подземной водой-2

В общем, работы масса, но что поразительно, мы ее делаем вместе, не останавливаясь ни перед внешней турбулентностью, ни перед санкциями. Сначала думаем, что что-то невозможно, а после вот такой результат, который можно назвать трудовым, общим подвигом, не меньше. Президентское спасибо тем, чьих рук это дело.

Лукашенко: наше поколение совершило подвиг, обеспечив Минск чистейшей подземной водой-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это проект, который я сравниваю с космосом и строительством атомной станции, но важнейший для нашего населения. Давайте открыто говорить, мы строим метро, недавно ввели в строй три станции. Будем и дальше строить. Будем города-спутники соединять с городом-героем Минском. 

Но обошлись бы мы без метро? Обошлись бы. Ну где-то пешком ходили на автобусах, на троллейбусах подъезжали на работу. А вот без воды никак. Поэтому наше поколение совершило действительно подвиг, обеспечив такой мегаполис чистейшей подземной водой, как в деревне бывает. Из скважины – в водопровод и человеку. Вода чистая (подробнее).

Лукашенко: наше поколение совершило подвиг, обеспечив Минск чистейшей подземной водой-6

Но и государство преподнесли подарок. Возможно, этот экспонат будет самым дорогим в коллекции музея Дворца Независимости.

Лукашенко: наше поколение совершило подвиг, обеспечив Минск чистейшей подземной водой-8

Александр Лукашенко:
700 миллионов рублей. Рублей даже не сегодняшних. Инфляция все-таки есть. Поэтому этот объект очень дорогой.

А для жителей Минска и вовсе бесценный символ. С этого момента начинается жизнь на качественно новом уровне. Но чтобы понять, что за этим стоит, просто послушайте все этапы технологии. Послушайте и восхититесь.

Лукашенко о модернизации систем очистки сточных вод. Подробности.

Лукашенко: наше поколение совершило подвиг, обеспечив Минск чистейшей подземной водой-10

Владимир Кухарев, председатель Минского городского исполнительного комитета:
Построено 60 станций, подстанций электрических, которые стали работать. 88 километров кабельных сетей уложено, чтобы это все обеспечить электроэнергией. И сегодня вся эта работа проведена.

Кроме того, возможность для жителей Минского, Пуховичского районов. Они подключились, порядка 40 населенных пунктов будет подключено к этой системе, чтобы они тоже получали у себя уже артезианскую. У нас такая была договоренность.

Кухарев рассказал, сколько обошелся Минску переход на артезианскую воду.

# Водоснабжение # Владимир Кухарев # Александр Лукашенко

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