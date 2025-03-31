66 уголовных дел в сфере АПК возбуждено сотрудниками МВД с начала 2025-го

Пресечь коррупцию, бесхозяйственность и хищения. По поручению главы государства МВД взяло на контроль мясоперерабатывающую отрасль. С начала 2025 года в отношении работников сельского хозяйства уже возбуждено 66 уголовных дел, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, на днях сотрудники ГУБОПиК МВД пресекли преступную деятельность ветеринарного врача одного из мясоперерабатывающих предприятий Витебщины. Он систематически получал взятки от представителей сельхозорганизаций Городокского, Сенненского, Лиозненского, Шумилинского и Витебского районов за приемку мяса в нарушение ветеринарно-санитарных правил. Установлены сотни переводов денежных средств на его карт-счет общей суммой не менее 26 тысяч рублей. В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело. Похожие случаи зафиксированы на Брестчине. Не единичны случаи сокрытия падежа крупного рогатого скота.

Геннадий Казакевич, заместитель министра внутренних дел – начальник криминальной милиции:

В текущем году в указанной сфере уже возбуждено 66 уголовных дел по фактам хищения, взяток и сокрытия падежа. Так, в Толочинском районе директор предприятия с января по март с целью скрыть падеж крупного рогатого скота давал подчиненным незаконные указания о реализации туш местному населению. При этом в официальные документы вносились заведомо ложные сведения о внутрихозяйственном убое животных. Прокуратурой Толочинского района возбуждено уголовное дело за превышение власти и служебных полномочий.

В Министерстве также напомнили о том, что рейдовые и профилактические мероприятия по всей стране продолжаются.