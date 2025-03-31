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66 уголовных дел в сфере АПК возбуждено сотрудниками МВД с начала 2025-го

31 марта 2025 10:41
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Пресечь коррупцию, бесхозяйственность и хищения. По поручению главы государства МВД взяло на контроль мясоперерабатывающую отрасль. С начала 2025 года в отношении работников сельского хозяйства уже возбуждено 66 уголовных дел, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

66 уголовных дел в сфере АПК возбуждено сотрудниками МВД с начала 2025-го-2

Так, на днях сотрудники ГУБОПиК МВД пресекли преступную деятельность ветеринарного врача одного из мясоперерабатывающих предприятий Витебщины. Он систематически получал взятки от представителей сельхозорганизаций Городокского, Сенненского, Лиозненского, Шумилинского и Витебского районов за приемку мяса в нарушение ветеринарно-санитарных правил. Установлены сотни переводов денежных средств на его карт-счет общей суммой не менее 26 тысяч рублей. В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело. Похожие случаи зафиксированы на Брестчине. Не единичны случаи сокрытия падежа крупного рогатого скота.

66 уголовных дел в сфере АПК возбуждено сотрудниками МВД с начала 2025-го-4

Геннадий Казакевич, заместитель министра внутренних дел – начальник криминальной милиции:
В текущем году в указанной сфере уже возбуждено 66 уголовных дел по фактам хищения, взяток и сокрытия падежа. Так, в Толочинском районе директор предприятия с января по март с целью скрыть падеж крупного рогатого скота давал подчиненным незаконные указания о реализации туш местному населению. При этом в официальные документы вносились заведомо ложные сведения о внутрихозяйственном убое животных. Прокуратурой Толочинского района возбуждено уголовное дело за превышение власти и служебных полномочий.

В Министерстве также напомнили о том, что рейдовые и профилактические мероприятия по всей стране продолжаются.

# Закон # Сельское хозяйство # МВД Республики Беларусь # Геннадий Казакевич

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