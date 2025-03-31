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Столбцовские энергетики усиливают мониторинг недобросовестного потребления электричества

31 марта 2025 10:54
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Нарушителям не удастся избежать ответственности. Столбцовские энергетики усиливают мониторинг недобросовестного потребления электроэнергии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Столбцовские энергетики усиливают мониторинг недобросовестного потребления электричества-2

Энергетики регулярно проводят проверки по выявлению и пресечению фактов самовольного потребления электроэнергии. В ходе профилактических рейдов используют современные измерительные приборы, которые позволяют точно вычислить несанкционированное подключение к электрическим сетям. Нарушителей могут привлечь к административной ответственности и наложению штрафа от 10 до 50 базовых величин.

Столбцовские энергетики усиливают мониторинг недобросовестного потребления электричества-4

Дмитрий Хрущ, главный инженер Несвижского РЭС филиала «Столбцовские электросети РУП «Минскэнерго»:
Поэтому нарушителям уйти от ответственности посредством различных скрытых манипуляций не представляется возможным. Любое незаконное вмешательство в работу средств расчетного учета не останется незамеченным. Строго соблюдайте правила электроснабжения и правила электробезопасности!

Столбцовские энергетики усиливают мониторинг недобросовестного потребления электричества-6

«Минскэнерго» напоминает: если вы стали свидетелем незаконного подключения или хищения электроэнергии, сообщите об этом по указанным номерам. Конфиденциальность гарантируется.

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