Сев яровых зерновых культур в Минской области планируют завершить до 1 апреля. Ежедневно на полях задействовано около 10 тысяч единиц сельхозтехники. В хозяйствах уже завершили подкормку озимых зерновых, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Слуцком районе 8 сельхозорганизаций приступили к севу яровых зерновых и зернобобовых культур: уже пройдено 620 гектаров – это 30 % от плана. Здесь трудятся по наработанным технологиям. Стараются вложиться в сроки. Особое внимание – кормовой базе. Ставку делают на кукурузу. Под нее отвели 26 тысяч гектаров. Царицу полей начнут сеять в середине апреля.

Марина Прокопович, начальник отдела производства продукции растениеводства и животноводства управления по сельскому хозяйству и продовольствию Слуцкого райисполкома:

На финишной прямой у нас закрытие влаги, так как у нас по району 24 тысячи гектаров – необходимо было закрыть влагу. На сегодняшний день у нас уже 23 тысячи закрыто, поэтому буквально там день-два – мы влагу закроем. Внесение органики – у нас приступили все сельхозорганизации. При плане более 1 миллиона тонн мы уже на сегодняшний день внесли 680 тысяч.

Ежедневно на полях Слуцкого района задействовано около 300 единиц техники.