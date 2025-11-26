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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси из-за сильных осадков и густого тумана

26 ноября 2025 07:07
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Оранжевый уровень опасности объявили синоптики на сегодня, 26 ноября. Сильные осадки и густой туман осложняют движение на дорогах и создают угрозу для пешеходов и водителей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси из-за сильных осадков и густого тумана-2

В Белгидромете предупредили: дожди и туман сохранятся, видимость на трассах резко сокращается. В таких условиях инспекторы ДПС рекомендуют водителям снижать скорость, строго соблюдать дистанцию и избегать резких маневров. Особое внимание – пешеходам: переходить дорогу нужно только в освещенных местах и использовать светоотражающие элементы. 

МЧС призывает быть внимательными и заранее планировать поездки. При ухудшении погоды лучше отказаться от дальних маршрутов, а дома проверить исправность электроприборов и системы отопления. При чрезвычайных ситуациях необходимо сразу звонить на номер 101 или 112. Избежать происшествий в сложных погодных условиях поможет осторожность. 

# Погода # Погода в Беларуси

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