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Лукашенко направил соболезнование Королю Таиланда в связи со смертью королевы Сирикит

25 октября 2025 17:07
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В Таиланде объявлен траур в связи со смертью королевы Сирикит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она скончалась на 94-м году жизни. На 30 дней в стране будут приспущены флаги на зданиях правительственных учреждений, госинститутов и школ, а госслужащим предписано носить траурную одежду в течение года.

Александр Лукашенко направил соболезнование Королю Таиланда, а также жителям этой страны. Глава государства подчеркнул, что в Республике Беларусь с глубокой скорбью и печалью восприняли известие о смерти Ее Величества Королевы Сирикит.

Лукашенко направил соболезнование Королю Таиланда в связи со смертью королевы Сирикит-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Таиланд потерял «мать нации», которая посвятила жизнь своему народу, став примером милосердия и незыблемой преданности своей Родине. Имя Королевы навсегда будет вписано в мировую историю благодаря ее ценному вкладу в национальную и культурную идентичность страны.

# Александр Лукашенко # Некролог

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