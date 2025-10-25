Лукашенко направил соболезнование Королю Таиланда в связи со смертью королевы Сирикит

В Таиланде объявлен траур в связи со смертью королевы Сирикит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она скончалась на 94-м году жизни. На 30 дней в стране будут приспущены флаги на зданиях правительственных учреждений, госинститутов и школ, а госслужащим предписано носить траурную одежду в течение года.

Александр Лукашенко направил соболезнование Королю Таиланда, а также жителям этой страны. Глава государства подчеркнул, что в Республике Беларусь с глубокой скорбью и печалью восприняли известие о смерти Ее Величества Королевы Сирикит.