Александр Лукашенко поздравил президента Казахстана с 70-летним юбилеем

Уверенность в продолжении плодотворных контактов между Минском и Астаной высказал Александр Лукашенко. Президент Беларуси направил поздравление своему казахстанскому коллеге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Повод достаточно личный: Касым-Жомарт Токаев отмечает 70-летие.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Успехи Казахстана в укреплении государственности, модернизации экономики и повышении авторитета на международной арене стали возможными благодаря Вашей активной деятельности, отличающейся высоким профессионализмом и беззаветным служением своему народу. Уверен, что выбранный стратегический курс на масштабные экономические преобразования, реформирование системы социальной защиты послужит дальнейшему росту реальных доходов каждого гражданина и процветанию всей страны. Высоко ценю наши дружественные отношения и выражаю твердую уверенность в продолжении плодотворных контактов между Минском и Астаной, основанных на принципах взаимовыгодного партнерства и доверия.