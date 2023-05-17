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Александр Лукашенко поздравил президента Казахстана с 70-летним юбилеем

17 мая 2023 08:27
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Уверенность в продолжении плодотворных контактов между Минском и Астаной высказал Александр Лукашенко. Президент Беларуси направил поздравление своему казахстанскому коллеге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Повод достаточно личный: Касым-Жомарт Токаев отмечает 70-летие.  

Александр Лукашенко поздравил президента Казахстана с 70-летним юбилеем-1

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:  
Успехи Казахстана в укреплении государственности, модернизации экономики и повышении авторитета на международной арене стали возможными благодаря Вашей активной деятельности, отличающейся высоким профессионализмом и беззаветным служением своему народу. Уверен, что выбранный стратегический курс на масштабные экономические преобразования, реформирование системы социальной защиты послужит дальнейшему росту реальных доходов каждого гражданина и процветанию всей страны. Высоко ценю наши дружественные отношения и выражаю твердую уверенность в продолжении плодотворных контактов между Минском и Астаной, основанных на принципах взаимовыгодного партнерства и доверия.  

# Беларусь-Казахстан # общество # Касым-Жомарт Токаев # Александр Лукашенко # Фотофакт

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