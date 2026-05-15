В Могилеве прошел конкурс на лучшую швею Беларуси

В Могилеве выбирали лучшую швею Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 16 участниц представляли ведущие предприятия отрасли.
В Могилеве выбирали лучшую швею Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 16 участниц представляли ведущие предприятия отрасли.
В ходе конкурса швеи выполняли практические задания и сдавали зачет по теории. Пошить нужно было сигнальный жилет. Это больше десятка операций: от обработки карманов до притачивания окантованной ленты. Обычно на производстве швеи выполняют определенную операцию на потоке, а здесь же надо было представить на суд жюри полностью готовое изделие.
Елена Хованская, портная предприятия «Элема»:
Для меня это не очень сложно. Но есть какие-то нюансы, что нужна четкость, точность. Новые впечатления , новые общения, новые знакомства. Хотела бы попробовать себя в конкурсе вообще.
Испытания проводились на время, при этом необходимо было соблюдать последовательность действий и технологические режимы: частоту стежков, параметры швов и их качество, равномерное натяжение нитей. Строчки измеряли линейкой – борьба шла за доли миллиметра. На кону не только призы и подарки от профсоюзов. Лучших ждет повышение квалификации, разряда и ежемесячная доплата.
Михаил Костян, заместитель председателя профсоюза «Белпрофмаш»:
По итогам проведения конкурсов рассматриваем вопросы присвоения разрядов молодым работникам, тем, которые участвуют в конкурсах, побеждают в конкурсах, занимают призовые места. Какие-то доплаты, выплаты дополнительные предусматриваем в течение года.
Первое и второе место завоевали сотрудницы «Моготекса», третьей стала швея предприятия «Восьмое марта».