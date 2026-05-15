В Могилеве прошел конкурс на лучшую швею Беларуси

В ходе конкурса швеи выполняли практические задания и сдавали зачет по теории. Пошить нужно было сигнальный жилет. Это больше десятка операций: от обработки карманов до притачивания окантованной ленты. Обычно на производстве швеи выполняют определенную операцию на потоке, а здесь же надо было представить на суд жюри полностью готовое изделие.

Елена Хованская, портная предприятия «Элема»:

Для меня это не очень сложно. Но есть какие-то нюансы, что нужна четкость, точность. Новые впечатления , новые общения, новые знакомства. Хотела бы попробовать себя в конкурсе вообще.