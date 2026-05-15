Участники VI Форума медийного сообщества возложили цветы к Вечному огню

Главная дискуссионная площадка страны, определяющая стратегию информационной безопасности и суверенитета нашего медиапространства. Более 700 ведущих журналистов, блогеров, руководителей СМИ, экспертов и представителей идеологической вертикали со всей Беларуси собрались в Гродно на VI Форуме медийного сообщества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алые розы легли к подножию Братской могилы советских воинов и партизан. Для журналистов этот ритуал имеет особый, глубокий смысл. Современные медиа сегодня – это тоже передовая, но уже информационной войны. Отстаивая суверенитет страны, пресекая попытки западных оппонентов скрыть факты геноцида белорусского народа и исказить историю Великой Отечественной войны, медиасообщество держит оборону.

Им предстоит ответить на главный вопрос: «Медиасреда сегодня: смыслы или белый шум?». Прежде чем приступить к острым дискуссиям о вызовах и трансформации медиа, участники форума отдали дань памяти героическому прошлому, возложив цветы к Вечному огню.

Андрей Кривошеев, председатель правления Белорусского союза журналистов:

Мы, журналисты, в своей работе опираемся на огромный подвиг старшего поколения всех тех фронтовых журналистов, подпольной прессы, которые в годы Великой Отечественной войны информационно, по смыслам разгромила, победила нацистскую пропаганду даже в условиях оккупации Республики Беларусь.

Поэтому для нас это память, для нас это пример героизма, для нас это символ того, что современная белорусская журналистика и белорусские журналисты не имеют права в рамках новой, более технологичной, с искусственным интеллектом, но все той же информационной войны против интересов Беларуси, белорусского народа, не то что проиграть, даже отступить. Мы не имеем права.

Впереди для участников форума – часы насыщенной работы, обсуждений и дискуссий по актуальным темам для белорусского медиапространства. Сегодня же будут названы и имена лауреатов и победителей 12-го Национального конкурса «Золотая Литера». Это высшая профессиональная награда для печатных и сетевых СМИ, а также информационных агентств.

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