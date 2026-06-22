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В Беларуси проходит резервный день для сдачи централизованных экзамена и тестирования

22 июня 2026 09:12
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Сегодня, 22 июня, в Беларуси – резервный день для сдачи централизованных экзамена и тестирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси проходит резервный день для сдачи централизованных экзамена и тестирования-2

Так, ЦЭ будет сдавать 121 человек: 101 – по русскому языку, еще 20 – по белорусскому. ЦТ напишут 165 участников. Большинство из них также выбрало русский язык. Резервные дни организованы для тех, кто пропустил основные даты испытаний по уважительным причинам. Проверка знаний пройдет на базе определенных Министерством образования крупных региональных вузов и колледжей. Традиционно, в аудиториях работает госкомиссия, а пропуск в пункты осуществляется строго по паспортам. Результаты сегодняшних ЦТ и ЦЭ станут известны в течение нескольких рабочих дней. Абитуриенты смогут узнать свои баллы на официальном сайте РИКЗ. 

# ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси

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