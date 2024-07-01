В Беларуси изменился порядок назначения выплаты больничных

Порядок назначения выплаты больничных тем, кто работает, меняется 1 июля. Новации призваны установить равные подходы в оплате листков нетрудоспособности в зависимости от участия работников в системе государственного соцстрахования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в формулу начисления включат все выплаты: тем, у кого стаж работы с уплатой взносов в бюджет фонда 10 лет и больше, больничный с первого дня будет оплачиваться в размере 100 % утраченного заработка. Для сотрудников со стажем менее 10 лет – 80 %.

Минимальный размер больничных теперь зависит от размера минимальной зарплаты. С этого дня больничные также назначают по основному месту работы, но с учетом доходов у всех нанимателей. Нововведения помогут уменьшить количество ошибок бухгалтеров в этой сфере и снизят нагрузку на бизнес при назначении и расчете пособия.