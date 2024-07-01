Порядок получения пенсий и пособий меняется в Беларуси

С этого дня действует новый порядок получения пенсий и пособий. Изменения касаются жителей Минска, городов областного подчинения и райцентров. Теперь выплаты будут осуществляться через банки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Важное уточнение: нововведения не затрагивают пенсионеров старше 70 лет и инвалидов I и II группы, семьи, воспитывающие ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет и получателей соцвыплат, которые проживают в сельской местности. Эти категории по-прежнему смогут получать денежные средства на почте или дома, по месту проживания.

Открыли базовый счет в банке 95 % граждан, которых касаются изменения. Те, кто по каким-либо причинам не смог это сделать, без соцвыплат не останутся. В Министерстве труда и социальной защиты заверили: каждый такой случай рассматривается индивидуально. Все положенные выплаты обязательно дойдут до их получателей.