Картины художников-фронтовиков о взятии Рейхстага покажут в Гродно

От обороны Брестской крепости до водружения в Берлине знамени Победы. Картины о взятии Рейхстага, которые были написаны на месте событий, покажут в Гродно. Ко Дню Независимости выставку готовит историко-археологический музей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авторы работ – около двух десятков известных мастеров нашей страны, России и Грузии, которые сами прошли фронтовыми дорогами. Некоторые экспонаты впервые будут представлены на публике. Например, полотна народного художника Беларуси Виталия Цвирко. На их реставрацию потребовалось около 8 месяцев. К 3 июля каждый посетитель сможет ощутить широкий спектр эмоций: от пронзительной скорби до гордости за героев, которые смогли победить фашизм.

Андрей Вашкевич, заведующий отделом Новейшей истории Гродненского государственного историко-археологического музея:

Например, работы Александра Чечина – художника-фронтовика, который вместе с солдатами прошел от Курской дуги до Берлина. Прошел через Беларусь летом 44 года и прямо по горячим следам рисовал.

Работы, которые рядом со мной, написаны прямо в мае 1945 года. Вы видите Рейхстаг со знаменем Победы и пленных немцев на улицах Берлина.