Прямой эфир

Картины художников-фронтовиков о взятии Рейхстага покажут в Гродно

01 июля 2024 07:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

От обороны Брестской крепости до водружения в Берлине знамени Победы. Картины о взятии Рейхстага, которые были написаны на месте событий, покажут в Гродно. Ко Дню Независимости выставку готовит историко-археологический музей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Картины художников-фронтовиков о взятии Рейхстага покажут в Гродно-1

Авторы работ – около двух десятков известных мастеров нашей страны, России и Грузии, которые сами прошли фронтовыми дорогами. Некоторые экспонаты впервые будут представлены на публике. Например, полотна народного художника Беларуси Виталия Цвирко. На их реставрацию потребовалось около 8 месяцев. К 3 июля каждый посетитель сможет ощутить широкий спектр эмоций: от пронзительной скорби до гордости за героев, которые смогли победить фашизм.

Картины художников-фронтовиков о взятии Рейхстага покажут в Гродно-4

Андрей Вашкевич, заведующий отделом Новейшей истории Гродненского государственного историко-археологического музея:
Например, работы Александра Чечина – художника-фронтовика, который вместе с солдатами прошел от Курской дуги до Берлина. Прошел через Беларусь летом 44 года и прямо по горячим следам рисовал.

Картины художников-фронтовиков о взятии Рейхстага покажут в Гродно-7

Работы, которые рядом со мной, написаны прямо в мае 1945 года. Вы видите Рейхстаг со знаменем Победы и пленных немцев на улицах Берлина.

Картины художников-фронтовиков о взятии Рейхстага покажут в Гродно-10

Выставка знакомит с четырьмя десятками экспонатов. Увидеть их можно будет в Новом замке в дни празднования 80-летия освобождения Беларуси.

# Великая Отечественная война # общество

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси изменился порядок назначения выплаты больничных
01 июля 2024 06:43

В Беларуси изменился порядок назначения выплаты больничных

В Гродненской области зафиксирована самая высокая средняя урожайность озимого ячменя
01 июля 2024 06:35

В Гродненской области зафиксирована самая высокая средняя урожайность озимого ячменя

Что ждёт гостей «Славянского базара в Витебске» – узнали у директора фестиваля
30 июня 2024 19:47

Что ждёт гостей «Славянского базара в Витебске» – узнали у директора фестиваля