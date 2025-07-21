Лукашенко: «Нам надо развивать своё станкостроение»

Правительственная делегация из Самары в последний раз в Беларуси была три года тому назад. Время прошло, но аппетиты даже к традиционной белорусской продукции растут. Товарооборот между предприятиями Минпрома Беларуси и Самарской области в прошлом году достиг почти 80 миллионов долларов.

Лукашенко: Беларуси интересен опыт Самарской области в ракетостроении и самолетостроении.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Для того чтобы нормально жить и работать, отчасти и воевать, потому что и ВПК мы развиваем благодаря прежде всего нашим дружественным странам прилично. Но для жизни мы производим все: и в промышленности, и в сельском хозяйстве. Думаю, в Самарской области это всегда будет востребовано, хоть она и сама все это умеет делать. Станки, лифты. Станки – это вообще проблема.

Я, когда был на авиастроительных заводах, естественно, это очень наукоемкие предприятия, инновационные, они мое внимание обратили на то, что с уходом западных стран нам надо развивать свое станкостроение. Без него ничего быть не должно и не может.

Но вы знаете, с советских времен станкостроение – это был наш бренд параллельно с другими отраслями, как строительство, машиностроение, сельское хозяйство. Вот станкостроение – это очень мощное направление развития нашей промышленности.