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Где работать подростку летом и как распознать лженанимателя? Анонс ток-шоу «Большой город»

03 июня 2022 13:15
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Новости Беларуси. Труд крут, или как провести каникулы с пользой? В каком студенческом отряде больше всего зарабатывают и где еще искать подработку на лето?

Об этом не только пойдет речь в ток-шоу «Большой город». Включайте СТВ в это воскресенье, 5 июня, в 10:00.

Лето – время отдохнуть и поработать?

Где работать подростку летом и как распознать лженанимателя? Анонс ток-шоу «Большой город»-1

Достаточно предприятий и организаций, где мы можем трудоустроить в нашей стране.

На какой гонорар рассчитывать?

Где работать подростку летом и как распознать лженанимателя? Анонс ток-шоу «Большой город»-4

В среднем 500 рублей, 600 рублей и выше: 1 100, 1 200.

И как распознать лженанимателя?

Где работать подростку летом и как распознать лженанимателя? Анонс ток-шоу «Большой город»-7

Родители обо всем узнали, только когда меня задержали. Сам, конечно, виноват.

А также настроимся на музыкально-детскую волну.

Где работать подростку летом и как распознать лженанимателя? Анонс ток-шоу «Большой город»-10

Расскажем, как провести выходные, и не упустим заметные новости мегаполиса.

Говорим легко о важном. Смотрите в воскресенье, 3 мая, в 10 утра.

# Трудоустройство # общество # Илона Волынец # Кристина Сущеня # Фотофакт

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