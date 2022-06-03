Где работать подростку летом и как распознать лженанимателя? Анонс ток-шоу «Большой город»
Новости Беларуси. Труд крут, или как провести каникулы с пользой? В каком студенческом отряде больше всего зарабатывают и где еще искать подработку на лето?
Об этом не только пойдет речь в ток-шоу «Большой город». Включайте СТВ в это воскресенье, 5 июня, в 10:00.
Лето – время отдохнуть и поработать?
Достаточно предприятий и организаций, где мы можем трудоустроить в нашей стране.
На какой гонорар рассчитывать?
В среднем 500 рублей, 600 рублей и выше: 1 100, 1 200.
И как распознать лженанимателя?
Родители обо всем узнали, только когда меня задержали. Сам, конечно, виноват.
А также настроимся на музыкально-детскую волну.
Расскажем, как провести выходные, и не упустим заметные новости мегаполиса.
Говорим легко о важном. Смотрите в воскресенье, 3 мая, в 10 утра.