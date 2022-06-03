Где работать подростку летом и как распознать лженанимателя? Анонс ток-шоу «Большой город»

Лето – время отдохнуть и поработать?

Об этом не только пойдет речь в ток-шоу « Большой город ». Включайте СТВ в это воскресенье, 5 июня, в 10:00.

Новости Беларуси. Труд крут, или как провести каникулы с пользой? В каком студенческом отряде больше всего зарабатывают и где еще искать подработку на лето?

На какой гонорар рассчитывать?

Достаточно предприятий и организаций, где мы можем трудоустроить в нашей стране.

И как распознать лженанимателя?

В среднем 500 рублей, 600 рублей и выше: 1 100, 1 200.

Родители обо всем узнали, только когда меня задержали. Сам, конечно, виноват.

А также настроимся на музыкально-детскую волну.