«В идеале худеть примерно на 2-4 кг в месяц». Как прийти в форму к лету без вреда для здоровья

Валерия Яскевич, корреспондент:

Экстремальный сброс веса опасен для здоровья и вряд ли даст вам долгий эффект. Чем раньше вы начнете подготовку к пляжному сезону, тем лучше. Следующие упражнения можно сделать в домашних условиях.

Александра Зайцева, фитнес-тренер:

Первое упражнение у нас будет приседание. Мы будем его делать с опорой впереди, чтобы не выводить колени вперед и снять с них нагрузку. В нижней точке толкаемся сильнее пяткой и колени до конца не выпрямляем.

Начинать выполнять этот пример лучше с маленького веса, а когда почувствуете себя уверенно, можете повышать. Александра Зайцева:

Мы выжимаем вверх, опускаем вниз. Локти смотрят вниз, двигаем в той амплитуде, в которой комфортно и не чувствуется боли.

А теперь представьте, что вы ласточка. Постарайтесь устоять на одной ноге столько, сколько выдержите. И не забывайте про баланс. Александра Зайцева:

В данном упражнении будет напрягаться все тело. Если тяжело с прямыми руками, ручки можно опустить. И стараться почувствовать заднюю поверхность именно опорной ноги.

Еще одна разновидность – ягодичный мостик. Для этого упражнения вам понадобится дополнительный вес. Александра Зайцева:

Можно использовать гирю, книжки, что-то тяжелое. Угол между голенью и бедром должен быть 90 градусов.

Выполнять по три подхода, до начала жжения в ягодичной мышце. Ну и последнее упражнение – скручивание. Александра Зайцева:

Это самое лучшее упражнение на пресс. Там, где мы можем его почувствовать больше всего и проработать прямую мышцу живота наилучшим образом. Сильные мышцы пресса нужны для красивой, ровной осанки. Чтобы не напрягалась шея, давите руками на голову, отрывать нужно только лопатки, поясничный отдел должен быть прижат. Вдох, при подъеме к коленям – выдох. Но не переусердствуйте с тренировками и позаботьтесь о питании. Александра Зайцева:

В идеале худеть примерно на 2-4 килограмма в месяц с помощью, в первую очередь, физических упражнений, а уже дальше приступать к диетам и экспериментам с питанием.

Екатерина Никитина, нутрициолог:

Например, фруктово-овощная диета. Все бы хорошо, но быстрый сброс килограммов может привести в дальнейшем к сильному выпадению волос. И это не обрадует. Поэтому специалисты советуют сбалансированное питание: сочетать зелень с белковыми продуктами. Летом бывает и так, что из-за сильной жары есть совсем не хочется. Но голодать не лучший вариант, а выход здесь – сменить время приема пищи.