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Лукашенко поздравил ветеранов-мотострелков, военнослужащих механизированных соединений с праздником

21 сентября 2023 07:51
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Новости Беларуси. Профессиональный праздник сегодня, 21 сентября, отмечают мотострелки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ветеранов, военнослужащих механизированных соединений и воинских частей Вооруженных Сил поздравил глава государства, отметив, что сегодня, как и в прошлые времена, отважная пехота – «царица полей» – основа основ любой армии.

Лукашенко поздравил ветеранов-мотострелков, военнослужащих механизированных соединений с праздником-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Убежден, каждый из вас хорошо понимает, что именно мастерство, профессионализм и патриотизм солдат и офицеров Вооруженных Сил Республики Беларусь являются лучшими гарантиями сохранения мира и безопасности на родной земле. И, если потребуется, вы сделаете все, чтобы отстоять свободу и независимость нашей страны.

# Праздничные даты # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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