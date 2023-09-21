Лукашенко поздравил ветеранов-мотострелков, военнослужащих механизированных соединений с праздником

Новости Беларуси. Профессиональный праздник сегодня, 21 сентября, отмечают мотострелки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ветеранов, военнослужащих механизированных соединений и воинских частей Вооруженных Сил поздравил глава государства, отметив, что сегодня, как и в прошлые времена, отважная пехота – «царица полей» – основа основ любой армии.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Убежден, каждый из вас хорошо понимает, что именно мастерство, профессионализм и патриотизм солдат и офицеров Вооруженных Сил Республики Беларусь являются лучшими гарантиями сохранения мира и безопасности на родной земле. И, если потребуется, вы сделаете все, чтобы отстоять свободу и независимость нашей страны.