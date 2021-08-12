Это игра для интеллектуалов. Почему гольф считают особенным видом спорта?

Мария Кронда, корреспондент:

Спортивная загадка. Несколько веков назад шотландские пастухи, от скуки гоняя палкой круглые камни, забрасывали их в кроличьи норы. Как спустя время стали называть этот вид спорта? Маленькая подсказка. Конечно же, это гольф.

Красивые пейзажи, свежий воздух, определенный дресс-код и даже этикет – в этом виде спорта есть все, что делает его особенным и, возможно, «игрой не для всех». Но вопреки стереотипам о его недоступности, познать азы элитного развлечения может любой желающий. Главное – понять саму суть.

Денис Чирков, спортивный руководитель гольф-клуба:

Перед нами находится одна из 18 лунок. Задача – пройти каждую лунку за наименьшее количество ударов. С первого удара он старается максимально сократить дистанцию, сделав далекий удар. Дальше по оставшимся дистанциям он уже пытается попасть на круглую площадку. Когда он попадает на эту площадку, он старается мяч закатить и переходит на следующую лунку.

И это поэтапно, на протяжении 4-5 часов игры суммируются результаты со всех лунок. У кого из участников цифра меньше, тот и становится победителем. Но в гольфе есть еще одна хитрость – система гандикапов, которая уравнивает опытных гольфистов и начинающих. Все не так просто даже с инвентарем, который весит, к слову, от 10 до 20 килограммов.

Денис Чирков:

В комплекте гольфист может иметь максимум 14 клюшек. Они отличаются длиной, углами наклонов, жесткостью. Единственная клюшка, которая не поднимает мяч в воздух, а катит его по земле, называется паттер. Это когда гольфист уже попадает на площадку, которая называется грин. Мы ее видели не так давно. И пытается закатить мяч в лунку. Самая любимая среди гольфистов клюшка, но она самая сложная в освоении – это драйвер. За счет своей конструкции этой клюшкой нереально поднять мяч в воздух с земли. Гольфисты как раз используют специальные подставочки. Они могут быть деревянные, пластиковые. Которые называются ти. Здесь, на тренировочной площадке, отрабатываются техники ударов. Занимаем правильную позицию и готовимся произвести удар.

Денис Чирков:

Ноги чуть-чуть сгибаем в коленях, ставим клюшку. Чтобы было легче попасть, будем бить пока с подставочки. Обычно первый удар заканчивается в районе 5 метров.

С чем точно можно сравнить гольф, так это с шахматами. Это игра для интеллектуалов, где важен не столько сильный удар, сколько точный расчет. Здесь видно сразу, кто есть кто. Денис Чирков:

Когда мы проводим турниры, а мы их проводим достаточно часто, мы специально компонуем флайты так, чтобы они по-максимуму играли с разными людьми в каждом из турниров. Находясь на притяжении 5-6 часов, вы в любом случае поймете, что это за человек, можно ли ему доверять. Потому что отчасти как он ведет себя в гольфе, точно так же он будет себя вести и в жизни. Если он где-то хитрит, подбрасывает мячи, приписывает штрафы, то значит в жизни или даже в бизнесе нужно присматривать за этим человеком. Гольф срывает маски.

Гольф еще и своеобразная медитация. Собраться с мыслями помогают природа и веселый маршрут.