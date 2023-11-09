Что покажут на Международном фестивале современной хореографии в Витебске? Поговорили с директором Мариной Романовской

Как выстраивается программа фестиваля? Что интересного подготовили в новом сезоне? Много ли в Беларуси сильных танцевальных коллективов?

Совсем скоро в Витебске пройдет Международный фестиваль современной хореографии. Подробнее о предстоящем событии поговорили в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь с Мариной Романовской, директором фестиваля.

Марина Романовская, директор Международного фестиваля современной хореографии:

Мы увидим на открытии 22 числа весь срез современной хореографии, что волнуют, во что влюбляются, по поводу чего рефлексируют.

На сцене драматического театра Якуба Коласа мы представляем спектакль «Соприкосновение» Белорусского государственного молодежного театра. Трогательный, добрый и пушистый во всех смыслах, очень нужный сейчас. О человеколюбии, гуманности. О том, что люди должны найти возможность понимать и слышать друг друга.