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Что покажут на Международном фестивале современной хореографии в Витебске? Поговорили с директором Мариной Романовской

09 ноября 2023 08:34
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Совсем скоро в Витебске пройдет Международный фестиваль современной хореографии. Подробнее о предстоящем событии поговорили в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь с Мариной Романовской, директором фестиваля.

Как выстраивается программа фестиваля? Что интересного подготовили в новом сезоне? Много ли в Беларуси сильных танцевальных коллективов?

Что покажут на Международном фестивале современной хореографии в Витебске? Поговорили с директором Мариной Романовской-1

Марина Романовская, директор Международного фестиваля современной хореографии:
Мы увидим на открытии 22 числа весь срез современной хореографии, что волнуют, во что влюбляются, по поводу чего рефлексируют.

На сцене драматического театра Якуба Коласа мы представляем спектакль «Соприкосновение» Белорусского государственного молодежного театра. Трогательный, добрый и пушистый во всех смыслах, очень нужный сейчас. О человеколюбии, гуманности. О том, что люди должны найти возможность понимать и слышать друг друга.

Что покажут на Международном фестивале современной хореографии в Витебске? Поговорили с директором Мариной Романовской-4

Марина Романовская:
24 числа состоится вечер одноактных балетов. «Все пути ведут на Север» – так называется работа, которую привезет Москва. И премьера! «Принц и нищий» театра балета Евгения Панфилова.

25 числа мы покажем финалистов республиканского конкурса в первых отделениях. Во вторых отделениях будет петербургский «Каннон Данс». На закрытии – выступления лауреатов и фестивальная версия «Ромео и Джульетта» в хореографии Евгения Панфилова. Приходите, будет круто!

Подробности смотрите в видео.

# Танцы # общество # Марина Романовская # Фотофакт

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