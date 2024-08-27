Её помощи просят не одно столетие – чем примечательна Дисненская икона Божьей Матери

Мы приехали в самый маленький город Беларуси, Дисну. Хоть обойти его можно всего за полтора часа, если останавливаться возле каждой достопримечательности, здесь с удовольствием можно провести все выходные. Когда-то в Дисне было более восьми церквей, они объединяли людей разных конфессий. Особенно удивительна история храма Воскресения Христова, он как ангел-хранитель. Хоть был построен в 1870-м в русском стиле, впервые упоминался еще в XIII веке. Пожары не оставили шанса, в 1728-м возвели новую деревянную жемчужину.

Но снова храм накрыло пламя, удалось спасти главное – царские врата и чудотворную икону Матери Божией «Одигитрия» конца XVI века. Ее милости и помощи просят уже не одно столетие, а затем возвращаются, чтобы поблагодарить.

Ирина Кривко, прихожанка, экскурсовод по храму:

В 1661 году, когда была неизвестная война между Московией и Великим княжеством Литовским, был разбит обоз князя Хованского. В этом обозе находилась икона Божьей Матери, которая попала в плен к полякам. Думали, что это наша «Одигитрия», на самом деле там была икона Тихвинской Божьей Матери. Наша икона как великая святыня была закручена в полотно льняное промасленное для того, чтобы она не была повреждена. По водам Западной Двины приплыла наша икона и остановилась у берега Дисны. Она чудотворная икона: когда стоишь в любой части храма, она смотрит на тебя. Если у тебя спокойствие на душе, она тоже выглядит спокойной и, кажется, улыбается. Если у тебя тревога, ее глаза выдают. Она действительно удивительная, те, кто приходит с молитвой и веруют к ней, она действительно помогает. У людей рождается детки, потом приезжают, благодарят ее.

Дисненская «Одигитрия» – ярославская школа письма. Икона пережила пожары и наводнения, но в 1980-м, когда находилась в Свято-Одигитриевской церкви, пострадала от рук варваров. Храм беспощадно ограбили, но вынести огромную святыню не смогли. Сорвали с нее одеяние в семь килограммов серебра, бросили на пол и прошли сверху. Реставратор Игорь Сурмачевский вернул Богоматерь к жизни и восстановил для верующих. Кажется, она недавно написана, источает свет и лечит добром.