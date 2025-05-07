Генерал-майор запаса ВС России Леонид Ивлев, депутат Госдумы РФ от Крыма, подверг критике предложенный Украиной отвод войск на 15 км от линии фронта, заявив, что это не обеспечит безопасности из-за постоянной угрозы современного оружия. Об этом пишет РИА Новости.

Ивлев утверждает, что, хотя Киев и готов ввести 30-дневное перемирие с 30-километровой буферной зоной, 15-километровый отвод недостаточно защищает от артиллерии и ракетных систем.

Он высказал опасения по вопросу приверженности Украины договоренностям, отметив возможность продолжения обстрела и использования перемирия для усиления сил с помощью НАТО.

Ивлев отметил, что Россия стремится к прочному миру, а не к временному прекращению огня, что соответствует позиции президента Владимира Путина, для которого приоритетом является долгосрочное урегулирование, а не краткосрочное перемирие.