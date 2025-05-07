Рок-н-ролл, винтаж и необычные аксессуары! Что выбирают модники Минска? Прогулялись по центру и узнали

Я люблю одеваться необычно. Если бы я сегодня, например, была не в жилетке и без корсета, то платье, наверное, выглядело бы совершенно обычно, но мне нравится вводить в обычные вещи какие-то детали. Винтаж я очень люблю. Это бывают масс-маркеты, это бывают секонд-хенды. Друзья отдают или даже родители. Бывает такое, что посмотришь какой-нибудь фильм – 1960-1970-е – тебе хочется чего-то интересненького.

Образ вдохновлен, первое – это солнечной погодой, а второе – у меня сумочка-машинка. Я сегодня сдала на права! Платье – сарафан наших белорусских производителей. Я дополнила образ модными колготками. Обычно подбираю образы под свое настроение. Мне нравится что-то яркое, необычные формы. Я за то, чтобы не придерживаться трендов, чтобы каждый самовыражался благодаря своему образу.