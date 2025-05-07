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Рок-н-ролл, винтаж и необычные аксессуары! Что выбирают модники Минска? Прогулялись по центру и узнали

07 мая 2025 11:25
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Рок-н-ролл, винтаж и необычные аксессуары! Что выбирают модники Минска? Прогулялись по центру и узнали-1

Я люблю одеваться необычно. Если бы я сегодня, например, была не в жилетке и без корсета, то платье, наверное, выглядело бы совершенно обычно, но мне нравится вводить в обычные вещи какие-то детали. Винтаж я очень люблю. Это бывают масс-маркеты, это бывают секонд-хенды. Друзья отдают или даже родители. Бывает такое, что посмотришь какой-нибудь фильм – 1960-1970-е – тебе хочется чего-то интересненького.

Рок-н-ролл, винтаж и необычные аксессуары! Что выбирают модники Минска? Прогулялись по центру и узнали-3

Образ вдохновлен, первое – это солнечной погодой, а второе – у меня сумочка-машинка. Я сегодня сдала на права! Платье – сарафан наших белорусских производителей. Я дополнила образ модными колготками. Обычно подбираю образы под свое настроение. Мне нравится что-то яркое, необычные формы. Я за то, чтобы не придерживаться трендов, чтобы каждый самовыражался благодаря своему образу.

Рок-н-ролл, винтаж и необычные аксессуары! Что выбирают модники Минска? Прогулялись по центру и узнали-5

Я люблю головные уборы и стараюсь, чтобы они всегда были в моем гардеробе. Платок уже три или четыре года не выходит из моды. Крупные дома мод по-прежнему используют этот аксессуар как самый актуальный. Можно на голове повязывать, можно через пуговки продевать, можно на бедра завязывать, можно просто навязывать на рюкзаки, на сумки, браслеты. Самое главное – быть собой. Неважно, в шляпе ты или без, с платком или без, если ты сам себе принадлежишь, то у тебя все получится.

Подробнее смотрите в видео.

# Мода # Опрос

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