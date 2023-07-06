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Лукашенко сообщил, что Пригожина на территории Беларуси нет

06 июля 2023 08:18
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Отвечая на вопрос журналистов о частной военной компании «Вагнер», Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что его не беспокоит, что на территории Беларуси будет размещено какое-то количество бойцов. Об этом он заявил в четверг, 6 июля, на встрече с журналистами российских и белорусских СМИ, сообщает пресс-служба белорусского лидера. 

Лукашенко обратил внимание, что при необходимости бойцов задействуют мгновенно. Те знания, которые они получили на фронте, в Беларуси рассмотрят и будут использовать для подготовки, отметил Президент. 

Вопрос от журналистов о том, где ЧВК «Вагнер», Лукашенко переадресовал российской стороне, отметив, что компания не наша. Но насколько он проинформирован, бойцы находятся в своих лагерях. Что касается руководителя "Вагнер" Евгения Пригожина, на территории Беларуси его нет, сказал Президент. Он находится в Санкт-Петербурге.   

«Где он сегодня утром? Может, с утра в Москву поехал…», – отметил глава государства. 

# Встреча Александра Лукашенко с представителями СМИ # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пригожин

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