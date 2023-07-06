В Минске проходит церемония прощания с министром транспорта и коммуникаций Беларуси

Новости Беларуси. Церемония прощания с министром транспорта и коммуникаций Беларуси Алексеем Авраменко началась 6 июля в 10 утра в минском Дворце железнодорожников. Погребение пройдет на Восточном кладбище столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главы ведомства не стало во вторник, 4 июля, он скоропостижно скончался в возрасте 46 лет. Алексей Николаевич родился в Минске. В 1999 году окончил Политехническую академию, в 2010-м – с отличием – Академию управления. Прошел трудовой путь от мастера дорожно-строительного управления до министра. Глубокие соболезнования родным и близким выразили в Министерстве транспорта и коммуникаций.