Александр Лукашенко встретился с Президентом Узбекистана

Из сердца Центральной Азии в центр Европы. Отношения Беларуси и Узбекистана в центре внимания лидеров двух государств. С официальным визитом в Минск прибыл Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Хотя основной день визита 9 июля, общение главы государств начали 8 июля со встречи в формате тет-а-тет. Президент Беларуси пригласил коллегу в гости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подобные контакты проходят далеко не перед каждым визитом. Они позволяют в доверительной атмосфере еще до официальных переговоров обсудить ключевые вопросы двусторонней повестки и сверить подходы по наиболее важным направлениям сотрудничества.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Шавкат Миромонович, спасибо вам за то, что вы нашли время в это сложное и непростое время приехать в Беларусь. Из Азии прямо в центр Европы. Я как-то не обращал внимания. Оказывается, у нас на севере Беларуси географический центр Европы. Это мне в России рассказали. Поэтому прямо в центр Европы вы приехали. Думаю, у нас хорошая будет встреча. Мы обсудим все вопросы закулисья: и открытые, и закрытые вопросы. Мы, как всегда, по-дружески с вами обмениваемся всей информацией, которая у нас есть. Я к этому готовился, и притом давно. Поэтому я вас еще раз приветствую у меня дома.

Шавкат Мирзиёев, Президент Узбекистана:

Александр Григорьевич, большое спасибо за приглашение. Я с удовольствием приехал, потому что мне очень приятно приезжать, встречаться с вами. На самом деле у нас есть в это сложное время о чем говорить, обмениваться мнениями по всем вопросам. Я думаю, что на самом деле в этот раз мы очень серьезно готовились к этому визиту. После вашего исторического визита у нас совершенно другое уже взаимоотношение на всех уровнях. Премьеры встречаются, министры встречаются, парламенты встречаются. И впервые я с собой такую делегацию привез – 230 компаний-предпринимателей Узбекистана находятся в Минске сегодня. Форум на самом высоком уровне. Три самых крупных региона, каждый из них 4-миллионник – это Ташкентская область, Ферганская область и Андижанская область. Они приехали со своими коллегами. Очень много перспективных проектов. Мне рассказали, я с удовольствием сегодня тоже ехал, видел, как динамично страна развивается. Люди радостные, на улицах все в порядке, как всегда, как полагается, при вас эта страна развивается. Я еще раз с этими успехами поздравляю. И на самом деле у нас есть хорошая возможность объединяться мнениями и поговорить. Спасибо большое.