Александр Лукашенко встретился с Президентом Узбекистана
Из сердца Центральной Азии в центр Европы. Отношения Беларуси и Узбекистана в центре внимания лидеров двух государств. С официальным визитом в Минск прибыл Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Хотя основной день визита 9 июля, общение главы государств начали 8 июля со встречи в формате тет-а-тет. Президент Беларуси пригласил коллегу в гости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подобные контакты проходят далеко не перед каждым визитом. Они позволяют в доверительной атмосфере еще до официальных переговоров обсудить ключевые вопросы двусторонней повестки и сверить подходы по наиболее важным направлениям сотрудничества.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Шавкат Миромонович, спасибо вам за то, что вы нашли время в это сложное и непростое время приехать в Беларусь. Из Азии прямо в центр Европы. Я как-то не обращал внимания. Оказывается, у нас на севере Беларуси географический центр Европы. Это мне в России рассказали. Поэтому прямо в центр Европы вы приехали.
Думаю, у нас хорошая будет встреча. Мы обсудим все вопросы закулисья: и открытые, и закрытые вопросы. Мы, как всегда, по-дружески с вами обмениваемся всей информацией, которая у нас есть. Я к этому готовился, и притом давно. Поэтому я вас еще раз приветствую у меня дома.
Шавкат Мирзиёев, Президент Узбекистана:
Александр Григорьевич, большое спасибо за приглашение. Я с удовольствием приехал, потому что мне очень приятно приезжать, встречаться с вами. На самом деле у нас есть в это сложное время о чем говорить, обмениваться мнениями по всем вопросам. Я думаю, что на самом деле в этот раз мы очень серьезно готовились к этому визиту.
После вашего исторического визита у нас совершенно другое уже взаимоотношение на всех уровнях. Премьеры встречаются, министры встречаются, парламенты встречаются. И впервые я с собой такую делегацию привез – 230 компаний-предпринимателей Узбекистана находятся в Минске сегодня. Форум на самом высоком уровне.
Три самых крупных региона, каждый из них 4-миллионник – это Ташкентская область, Ферганская область и Андижанская область. Они приехали со своими коллегами. Очень много перспективных проектов.
Мне рассказали, я с удовольствием сегодня тоже ехал, видел, как динамично страна развивается. Люди радостные, на улицах все в порядке, как всегда, как полагается, при вас эта страна развивается. Я еще раз с этими успехами поздравляю. И на самом деле у нас есть хорошая возможность объединяться мнениями и поговорить. Спасибо большое.
Эта встреча подчеркивает доверительный характер отношений между Минском и Ташкентом. В последние годы диалог Беларуси и Узбекистана вышел на принципиально новый уровень, демонстрируя высокую динамику как в политической, так и в экономической сферах.
Основные мероприятия визита узбекского лидера в Беларусь пройдут 9 июля во Дворце Независимости. Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев обсудят дальнейшее расширение белорусско-узбекского сотрудничества с акцентом на промышленную кооперацию, экономику и запуск новых совместных проектов.
По итогам переговоров стороны планируют подписать около 20 документов, главным из которых станет Декларация об установлении стратегического партнерства между Беларусью и Узбекистаном.