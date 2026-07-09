Заявления на материальную помощь к школе начали принимать в Минской области

В Минской области начался прием заявлений на единовременную материальную помощь многодетным семьям к новому учебному году. Выплата положена на каждого школьника там, где есть трое и более несовершеннолетних детей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Размер помощи составляет 30 % бюджета прожиточного минимума. Чтобы получить деньги, необходимо обратиться в территориальный центр социального обслуживания населения по месту жительства с пакетом документов.

Виктория Павлович, заведующая отделением первичного приема и оценки нуждаемости в социальной поддержке Дзержинского ТЦСОН:

Это оригинал и копия удостоверения многодетной семьи, документ, подтверждающий обучение в учреждениях общего, среднего и специального образования на уровне общего среднего образования, документ о наличии расчетного банковского счета физического лица с базовыми условиями обслуживания и паспорта обоих родителей.

Только в Дзержинском районе планируют оказать поддержку более чем 2 тысячам школьникам из 1 100 многодетных семей. Выплаты единовременной материальной помощи будут производиться в период с 1 августа по 1 сентября.