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Заявления на материальную помощь к школе начали принимать в Минской области

09 июля 2026 14:14
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В Минской области начался прием заявлений на единовременную материальную помощь многодетным семьям к новому учебному году. Выплата положена на каждого школьника там, где есть трое и более несовершеннолетних детей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Заявления на материальную помощь к школе начали принимать в Минской области-2

Размер помощи составляет 30 % бюджета прожиточного минимума. Чтобы получить деньги, необходимо обратиться в территориальный центр социального обслуживания населения по месту жительства с пакетом документов.

Виктория Павлович, заведующая отделением первичного приема и оценки нуждаемости в социальной поддержке Дзержинского ТЦСОН:
Это оригинал и копия удостоверения многодетной семьи, документ, подтверждающий обучение в учреждениях общего, среднего и специального образования на уровне общего среднего образования, документ о наличии расчетного банковского счета физического лица с базовыми условиями обслуживания и паспорта обоих родителей.

Только в Дзержинском районе планируют оказать поддержку более чем 2 тысячам школьникам из 1 100 многодетных семей. Выплаты единовременной материальной помощи будут производиться в период с 1 августа по 1 сентября.

# Государственная социальная политика

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