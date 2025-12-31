Александр Лукашенко поблагодарил «Горизонт» за сохранение социальной нагрузки

Главе государства представили итоги работы предприятия, а также планы и перспективы его дальнейшего развития. Один из ключевых проектов – запуск нового производства телевизоров с элементами искусственного интеллекта. Сегодня Президент дал старт его работе. Особенность завода – принцип lights out – производственный процесс организован фактически без участия человека. Все ключевые операции выполняют промышленные роботы и автоматизированные системы. Как доложили Президенту, на современном роботизированном заводе внедрены лучшие мировые технологии, подготовлены высококвалифицированные специалисты. В целом же состав холдинга «Горизонт» входят 17 предприятий, где работают около 4,5 тысяч человек. По итогам пятилетки обеспечен трехкратный рост объемов производства и выручки, достигнуты высокие экспортные показатели. При этом холдинг сохраняет значительную социальную нагрузку. Александр Лукашенко поблагодарил коллектив за ответственное отношение к социальной сфере.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Спасибо за социальную сферу. Ты просто не подозревал даже или забыл, ведь тогда такой тренд был в Беларуси – все хотели освободиться от социальной сферы. У нас же разумные, я считаю, в советские времена производства создавали, а у нас гигантские были производства, детские сады, медучреждения, санатории, профилактории, до школ. Потом рынок: это не надо, это не профильное, давайте отдадим в горисполком. А там у горисполкома тысяча таких объектов, тогда я категорически: нет, ничего не будем отдавать. И вот как раз приехал на «Горизонт», ты молодец, что это все сохранил, я даже и не думал. Хотя по телевизору я посмотрел недавно, как там было, но думаю: неужели ты это все у себя сохранил. Вот это самое главное – это ж нагрузка, это большая нагрузка, это огромный цех.