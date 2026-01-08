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Руководство Минской области провело экстренное заседание в связи с приближением мощного циклона

08 января 2026 14:28
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Для оперативного реагирования на последствия непогоды во всех районах Минской области подготовлено более 500 единиц спецтехники. В связи с приближением мощного циклона руководство региона провело экстренное заседание, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Руководство Минской области провело экстренное заседание в связи с приближением мощного циклона-2

Губернатор Минской области Алексей Кушнаренко потребовал от всех служб быть в полной готовности. Особое внимание – работе с населением. Это своевременное оповещение и предоставление инвентаря для уборки.

Руководство Минской области провело экстренное заседание в связи с приближением мощного циклона-4

Тем временем коммунальные службы продолжают работу в усиленном режиме. С 1 по 7 января организациями ЖКХ области было расчищено почти 18 тысяч километров дорог и около 5 тысяч квадратных метров пешеходных связей. К коммунальщикам, ведущим борьбу со стихией, присоединились более 4 тысяч жителей региона.

# Алексей Кушнаренко

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