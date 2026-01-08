Руководство Минской области провело экстренное заседание в связи с приближением мощного циклона

Для оперативного реагирования на последствия непогоды во всех районах Минской области подготовлено более 500 единиц спецтехники. В связи с приближением мощного циклона руководство региона провело экстренное заседание, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Губернатор Минской области Алексей Кушнаренко потребовал от всех служб быть в полной готовности. Особое внимание – работе с населением. Это своевременное оповещение и предоставление инвентаря для уборки.