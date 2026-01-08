Более 90 детей обратились в РНПЦ неврологии и нейрохирургии после катания на тюбингах

С начала нынешнего года в РНПЦ неврологии и нейрохирургии обратились 90 детей после катания на тюбингах. Четверо прооперированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чаще всего встречаются травмы конечностей и позвоночника. Медики предупреждают: основная опасность заключается в том, что тюбингом нельзя управлять. Высокая скорость и невозможность вовремя затормозить при спуске в большинстве случаев приводит к серьезным травмам. Поэтому, если выбираете такое средство для зимних забав, нужно помнить: недопустимо катание несовершеннолетних без присмотра взрослых. А также важно обращать внимание на состояние горки.

Михаил Талабаев, руководитель Республиканского центра детской нейрохирургии:

Нужно всегда смотреть, где дети катаются, катайтесь в установленных для этого местах, и все будет безопасно. Я за это. И еще… Родители стоят внизу и думают: я поймаю ребенка, если он будет ехать не туда. Вы его не поймаете. Скорее всего, он вас собьет, и вы получите травму.