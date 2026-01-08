Более 90 детей обратились в РНПЦ неврологии и нейрохирургии после катания на тюбингах
С начала нынешнего года в РНПЦ неврологии и нейрохирургии обратились 90 детей после катания на тюбингах. Четверо прооперированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чаще всего встречаются травмы конечностей и позвоночника. Медики предупреждают: основная опасность заключается в том, что тюбингом нельзя управлять. Высокая скорость и невозможность вовремя затормозить при спуске в большинстве случаев приводит к серьезным травмам. Поэтому, если выбираете такое средство для зимних забав, нужно помнить: недопустимо катание несовершеннолетних без присмотра взрослых. А также важно обращать внимание на состояние горки.
Михаил Талабаев, руководитель Республиканского центра детской нейрохирургии:
Нужно всегда смотреть, где дети катаются, катайтесь в установленных для этого местах, и все будет безопасно. Я за это. И еще… Родители стоят внизу и думают: я поймаю ребенка, если он будет ехать не туда. Вы его не поймаете. Скорее всего, он вас собьет, и вы получите травму.
Андрей Ярошевич, врач травматолог-ортопед РНПЦ травматологии и ортопедии:
Тенденция к увеличению травматизма прослеживается. В этом году только за первые три снежные недели к нам на стационарное лечение попали уже пять человек. Из них двое были прооперированы с травмами конечностей. Запрещать нельзя то, что уже разрешено. И все мы за здоровый образ жизни. Тюбинг – свободный доступ к нему, но нужно относиться к нему как к спортивному снаряду.
Всего с начала зимнего сезона в больницы Беларуси обратились более 200 человек. Больше всего пострадавших зарегистрировано в Минске.