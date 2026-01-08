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Австралию охватила экстремальная жара

08 января 2026 14:09
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На Австралию обрушилась волна сильного зноя, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Австралию охватила экстремальная жара-2

Так, в Мельбурне зафиксирован самый жаркий день за последние шесть лет. Температура воздуха достигла 41 градуса. По прогнозам синоптиков, это не предел. В ближайшие дни ожидается до +50. В штате Виктория закрыли около полутысячи школ и детских садов. Экстренные службы призвали жителей запастись водой, продуктами и лекарствами. А также быть готовыми к возможной эвакуации из-за чрезвычайно высокой опасности возникновения пожаров. 

# Австралия # Погода

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