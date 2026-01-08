Австралию охватила экстремальная жара

Так, в Мельбурне зафиксирован самый жаркий день за последние шесть лет. Температура воздуха достигла 41 градуса. По прогнозам синоптиков, это не предел. В ближайшие дни ожидается до +50. В штате Виктория закрыли около полутысячи школ и детских садов. Экстренные службы призвали жителей запастись водой, продуктами и лекарствами. А также быть готовыми к возможной эвакуации из-за чрезвычайно высокой опасности возникновения пожаров.