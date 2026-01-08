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Французские фермеры перекрыли тракторами центр Парижа

08 января 2026 14:07
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Французские фермеры ворвались в Париж. Сотни тракторов прорвали полицейские посты и проехали по центральным улицам столицы. Несколько десятков единиц техники остановилось у Триумфальной арки, еще часть протестующих расположились у Эйфелевой башни, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Французские фермеры перекрыли тракторами центр Парижа-2

Так французские аграрии выступают против намерения Европейского союза заключить соглашение о свободной торговле с пятью южноамериканскими странами. Это может лишить фермеров средств к существованию. Аграрии пытаются донести свои требования до правительства страны. Утром фермеры взяли в осаду второй после Парижа город Франции – Лион. 

Во Франции фермеры вышли на массовые акции протеста

# франция # Протесты

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