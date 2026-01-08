Кубраков раскрыл детали проверки готовности подразделений внутренних войск в Беларуси

Глава государства держит оперативную обстановку на личном постоянном контроле – это не первый доклад руководителя профильного ведомства Президенту в новом году. Как доложил Иван Кубраков, оперативная обстановка под контролем. Правоохранители готовы обеспечить безопасность граждан, для этого есть все необходимое – и техника, и вооружение, нет вопросов и к личному составу.

Также главе государства было доложено о проверке готовности внутренних войск и некоторых подразделений внутренних дел. Мероприятия носят плановый характер. Как отметил Иван Кубраков, проверка проводится в рамках поручений, которые прежде ставил Президент. Так, проверке подвергнется работоспособность техники, слаженность действий личного состава.

Андрей Воропай, корреспондент БЕЛТА:

Иван Владимирович, еще одной из тем доклада главе государства стала проверка боеготовности внутренних войск, которая началась буквально сегодня. С чем связана необходимость ее проведения? Это такое плановое мероприятие или все-таки незапланированное?

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Никакой чрезвычайной ситуации нет. Еще раз скажу, это запланированное мероприятие. Об этом и Президент наш говорил ранее, что все подразделения любого силового блока должны быть в постоянной готовности. Это решение мной принято вчера, сегодня была объявлена готовность. Об этом не знал ни один сотрудник. В 9 часов был подан специальный сигнал, и подразделения внутренних войск уже подняты по тревоге. Сейчас выехали сотрудники, в том числе мой заместитель командующий внутренними войсками, которые проверяют готовность к действиям.

Естественно, в ходе проверки будет поставлена некоторая вводная задача. Мы проверим, как готовы подразделения, в том числе и специальные подразделения к действиям по ситуациям, которые в том числе и происходили не так давно в зарубежье, в других странах и так далее. Поэтому мы должны быть постоянно готовы. У нас есть новые подразделения, которые мы создали буквально два года назад, какие-то год назад. Поэтому мы сейчас посмотрим, насколько они готовы к таким действиям. Естественно, с учетом этого проведем анализ, разбор и примем дополнительные меры.

Говоря об обеспечении дорожной безопасности, Иван Кубраков отметил снижение количества происшествий, в которых пострадали или погибли люди. С учетом сложных погодных условий, МВД оказывает помощь в регионах и столице в расчистке территорий от снега. Приняты необходимые меры по линии Госавтоинспекции.