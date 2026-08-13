Александр Лукашенко лично поздравил передовиков жатвы из Клецкого района

Президент Беларуси приехал на поле, чтобы лично поблагодарить тех, кто круглосуточно обеспечивает продовольственную безопасность страны. Александр Лукашенко в эти минуты работает в Минском районе – в агрокомбинате «Ждановичи», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди лидеров жатвы в столичном регионе – комбайнер Павел Шутило, который уже намолотил почти пять тысяч тонн зерна. На отвозке нет равных Виталию Кишко – на его счету более шести тысяч тонн зерновых, зернобобовых и рапса. В компании лидеров и Андрей Алексейчик, который в 2026 году в уборочной кампании участвует в качестве ответственного специалиста. Все они работают в сельхозпредприятии «Кухчицы» Клецкого района.

Глава государства пообщался с передовиками. За тяжелый труд и преданность делу из рук Президента они получили ценные подарки – ключи от автомобилей. Без сувенира не остался и сам Президент. Хлеборобы Минской области презентовали Александру Лукашенко символический сноп. Повод весомый – намолот центрального региона превысил два миллиона тонн зерна.