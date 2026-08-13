Иран намерен вернуть в производство 95 млн кубометров газа в сутки к концу сентября

Иран намерен вернуть в производственный цикл 95 миллионов кубометров природного газа в сутки к концу сентября. Об этом заявил министр нефти страны Мохсен Пакнежад, отметив, что восстановление энергетической инфраструктуры, поврежденной в ходе конфликта с США и Израилем, идет полным ходом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По его словам, реконструкция четырех поврежденных в результате ударов объектов близится к завершению – причем с опережением графика. Это должно позволить Ирану вернуть добычу газа на довоенный уровень. Ранее, в июле, иранское Министерство нефти сообщало, что в ближайшие месяцы страна планирует выйти на суточную добычу в 100 миллионов кубометров газа. До начала конфликта, в феврале, Иран добывал около 230 миллионов кубометров природного газа в сутки. Однако после ударов по ключевым энергообъектам добыча заметно снизилась. Запланированное увеличение производства – это попытка властей страны восстановить хотя бы часть утраченных мощностей. Ремонтные работы на пострадавших объектах продолжаются повсеместно.