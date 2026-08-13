В Год белорусской женщины Минобороны запускает новый художественный проект «Мова любові. Служэнне». Его концепция строится на символизме, где тема служения раскрывается через образ женщины – как источника поддержки, веры и внутренней силы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Светлана Воробей, художник:

Полет – это смысл, жизнь. И мне интересно показать то, что все воспринимают систему, именно Министерство обороны – это наши защитники, через призму такой скалы и жесткости, но за всем этим щитом, который нас оберегает, охраняет, скрывается живое сердце – сердце офицера. Поскольку я выхожу за рамки и рамы, мы планируем ряд мероприятий. То есть это будет совершенно другой уровень, в отличие от музея, где все завязано больше на одно пространство. Здесь предоставляются поля, облака, небеса.

Итогом проекта станет выставка в Центральном Доме офицеров. Экспозиция объединит визуальные образы служения, долга и внутренней силы, создавая художественный мост между военной профессией и женской ролью в поддержке защитников Родины.