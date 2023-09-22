Лукашенко: кулаком можно стучать, если выработана схема, нет схемы – зачем стучать – никто не поймёт

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Главная наша беда в простом, элементарном – дисциплина. Дисциплина – это не просто кулаком ударил. Кулаком можно стучать, когда у тебя выработана система. Вот, система, схема – вот так вот действуют. Все знают, но не делают – вот тогда стучите кулаком. Но если у вас нет разумной системы, хозяйствования и управления, так чего стучать? Никто не поймет: посидят, голову опустят и с кукишем в кармане уйдут, как в народе говорят. Вырабатывайте строгую, чуткую систему, председатели райисполкомов с губернаторами, горрайисполкомами, и действуйте, не ждите никаких указаний. Ошибетесь – главное, фатально чтобы не было ошибок. За ошибку человека можно всегда простить, если он стремится сделать хорошо. Но если он бездействует – растопырился и сидит не знает, а то и знает и ничего не делает, то зачем нужен такой руководитель? Поэтому действуйте! Вы – генералы на местах! А губернаторов попрошу излишне инициативу горисполкомов не сковывать, пускай действуют и специалисты, и ваши заместители. Сейчас время такое: чтобы каждый шевелился на местах. Для этого нужна свобода определенная и полномочия.