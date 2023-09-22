Лукашенко: кулаком можно стучать, если выработана схема, нет схемы – зачем стучать – никто не поймёт

Новости Беларуси. Животноводство в экономике села занимает ключевую позицию. В этом секторе производится больше половины всей сельхозпродукции и формируется наш экспортный потенциал. Об этом заявил Александр Лукашенко в ходе пленарного заседания республиканского семинара-совещания о развитии животноводства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тему не раз поднимали на уровне главы государства. Сегодня имеющиеся проблемы рассмотрены не на примере отдельных регионов, а в масштабе всей страны.
Еще один итог от главы государства. Что-то подсказывает: сделан этот вывод не только исходя из сегодняшнего совещания, а из череды прошедших. Это общий тренд.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Главная наша беда в простом, элементарном – дисциплина. Дисциплина – это не просто кулаком ударил. Кулаком можно стучать, когда у тебя выработана система. Вот, система, схема – вот так вот действуют. Все знают, но не делают – вот тогда стучите кулаком. Но если у вас нет разумной системы, хозяйствования и управления, так чего стучать? Никто не поймет: посидят, голову опустят и с кукишем в кармане уйдут, как в народе говорят. Вырабатывайте строгую, чуткую систему, председатели райисполкомов с губернаторами, горрайисполкомами, и действуйте, не ждите никаких указаний. Ошибетесь – главное, фатально чтобы не было ошибок. За ошибку человека можно всегда простить, если он стремится сделать хорошо. Но если он бездействует – растопырился и сидит не знает, а то и знает и ничего не делает, то зачем нужен такой руководитель? Поэтому действуйте! Вы – генералы на местах! А губернаторов попрошу излишне инициативу горисполкомов не сковывать, пускай действуют и специалисты, и ваши заместители. Сейчас время такое: чтобы каждый шевелился на местах. Для этого нужна свобода определенная и полномочия.
Так и получается, что глобально на бумаге сделано многое. И нет причин для того, чтобы что-то не работало, и мы не получали ожидаемого эффекта. На практике же все упирается в человеческий фактор и привычку. Что при любом раскладе все равно будет отвечать вышестоящий. Но если кто-то еще не понял, то такие времена уже в прошлом и не только в АПК.
Читайте также:
Лукашенко: думаете, Польша просто так давит Украину? Уже из-за океана отмашку дали – надо сливать Зеленского
«Надо как-то тут пошевеливаться». Лукашенко поставил задачу новому министру сельского хозяйства
Александр Лукашенко: «Не решим проблему дефицита кадров – экономика села так и будет приседать»