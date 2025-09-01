Хоккеисты минского «Динамо» заняли второе место на Кубке мэра Москвы

Хоккеисты минского «Динамо» заняли второе место на предсезонном турнире Кубок мэра Москвы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В финальном матче «зубры» потерпели поражение от ЦСКА со счетом 2:3. Решающую шайбу забросил Николай Коваленко – он успешно реализовал буллит. В поединке за 3-е место китайский «Шанхай Дрэгонс» был сильней московского «Динамо» – 6:1. Минский «динамовец» Виталий Пинчук был признан лучшим нападающим по итогам турнира. Стартовый матч сезона в КХЛ «зубры» проведут 9 сентября на выезде против московского «Спартака».