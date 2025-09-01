Арина Соболенко вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США по теннису

Арина Соболенко, первая ракетка мира:

Я очень счастлива, что смогла одержать победу в двух партиях. Второй сет был немного сложнее, чем первый, поэтому я рада, что удалось закрыть матч, не проиграв свою подачу. Честно говоря, думала, что держу игру под контролем, но потом был долгий отрезок до счета 4:2, Она сыграла несколько отличных розыгрышей. В целом могу сказать, что ухожу с этого матча довольной.

Мне очень нравится быть первой ракеткой мира, но я очень много работаю, чтобы оставаться там, где я есть… Перед тобой открывается множество дверей, ты встречаешь замечательных людей. В этом и заключается прелесть этого вида спорта.

В матче 1/8 финала первая белоруска справилась с испанкой Кристиной Букша – 6:1, 6:4. Благодаря этой виктории Соболенко обеспечила себе звание первой ракетки мира по итогам турнира. Преследовательницы Арины в рейтинге – американка Корри Гауф и полька Ига Швентек – ее уже не догонят. В следующем круге Соболенко сыграет с Маркетой Вондроушовой из Чехии, которая в поединке 1/8 финала сенсационно победила 10-ю ракетку планеты Елену Рыбакину из Казахстана со счетом 6:4, 5:7, 6:2. Матч Соболенко и Вондроушовой состоится 2 сентября.