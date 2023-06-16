Лукашенко обозначил главный критерий оценки кадров – результат

Никаких размазываний, разговоров и бойких докладов не надо. Необходим результат. И по этому критерию будем оценивать все кадры. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 16 июня, во время совещания по совершенствованию работы с кадрами, информирует пресс-служба белорусского лидера.

«Это наш большой недостаток (и мой тоже). Мы всякую размазню начинаем слушать», – сказал белорусский лидер. Лукашенко отметил, что если Администрация Президента недорабатывает, то у правительства появился крен – рассказать, объяснить, упаковать и попытаться доказать, что это невозможно. Глава государства привел в пример работу по созданию производства новых боеприпасов. Вначале докладывали, что организовать крайне сложно. После поручения Президента вплотную заняться этим вопросом, задачи были выполнены.

«Вы просто не понимаете, с кем имеете дело. Опыт у меня есть. И критерии мною определены лично. Не пытайтесь мне тут что-то доказать. Главное в оценке кадров – результат», – сказал Президент. Лукашенко обозначил, что, если есть поручение в каждом районе реализовать по инвестпроекту – делайте. Нет результата – значит, вам там делать нечего.

В качестве еще примера Лукашенко привел положение дел в сельском хозяйстве. Согласно сводкам с полей, Брестская и Гродненская области находятся примерно в одинаковых условиях, но темпы работ по заготовке кормов на Брестчине в два раза выше. «В чем дело? Я же не сравниваю Гродно и Брест с Витебском», – задал вопрос Президент. Кто гарантирует главе Гродненского облисполкома, что завтра вся техника не будет перенаправлена в Витебск для оказания поддержки там, спросил Лукашенко.

«Чего медлите? Мне нужен результат, особенно в критической ситуации», – потребовал глава государства. Белорусский лидер отметил, что в сельском хозяйстве ситуация пусть и не такая критическая, но крайне серьезная.

Лукашенко еще раз обозначил, что работу кадров оценивает через результат. Размазываний, разговоров не надо, резюмировал глава государства.

