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«Вот эта порнография вовсю». Обратная сторона капремонта – анонс программы «Решение есть!»

16 июня 2023 10:43
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Новости Беларуси. Проект СТВ, призванный помогать! Каждую пятницу в вечернем эфире мы рассказываем истории реальных людей и показываем то, что другие пытаются скрыть. Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Когда кажется, что правды уже не добиться, знайте – решение точно есть!

«Вот эта порнография вовсю». Обратная сторона капремонта – анонс программы «Решение есть!»-1

Обратная сторона капремонта.

«Вот эта порнография вовсю». Обратная сторона капремонта – анонс программы «Решение есть!»-4

Вам не повезло, первый трест выиграл тендер, но он не профессионален в капремонте как организация.

«Вот эта порнография вовсю». Обратная сторона капремонта – анонс программы «Решение есть!»-7

Когда обещанного 40 лет ждали – и дождались.

«Вот эта порнография вовсю». Обратная сторона капремонта – анонс программы «Решение есть!»-10

Вот эта порнография вовсю вот так, это ужас.

«Вот эта порнография вовсю». Обратная сторона капремонта – анонс программы «Решение есть!»-13

Получается вот этот вот колхоз какой-то непонятный.

«Вот эта порнография вовсю». Обратная сторона капремонта – анонс программы «Решение есть!»-16

Когда работы ведутся спустя рукава, но строго по регламенту.

«Вот эта порнография вовсю». Обратная сторона капремонта – анонс программы «Решение есть!»-19

Остаются еще какие-то недочеты, которые подрядная организация устраняет своевременно.

«Вот эта порнография вовсю». Обратная сторона капремонта – анонс программы «Решение есть!»-22

И как от строителей искры летят.

«Вот эта порнография вовсю». Обратная сторона капремонта – анонс программы «Решение есть!»-25

Вот у меня выгорела так занавеска, тюль сгорела. И вот такое вот окно у нас.

«Вот эта порнография вовсю». Обратная сторона капремонта – анонс программы «Решение есть!»-28

Вся изнанка капитального ремонта или как остаться в живых. «Решение есть!» в 16:50, сразу после выпуска новостей на СТВ.

# Ремонт и капремонт в Беларуси # общество # Фотофакт

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