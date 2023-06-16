«Вот эта порнография вовсю». Обратная сторона капремонта – анонс программы «Решение есть!»

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Обратная сторона капремонта.

Вам не повезло, первый трест выиграл тендер, но он не профессионален в капремонте как организация.

Когда обещанного 40 лет ждали – и дождались.

Вот эта порнография вовсю вот так, это ужас.

Получается вот этот вот колхоз какой-то непонятный.

Когда работы ведутся спустя рукава, но строго по регламенту.

Остаются еще какие-то недочеты, которые подрядная организация устраняет своевременно.

И как от строителей искры летят.

Вот у меня выгорела так занавеска, тюль сгорела. И вот такое вот окно у нас.