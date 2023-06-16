«Вот эта порнография вовсю». Обратная сторона капремонта – анонс программы «Решение есть!»
Новости Беларуси. Проект СТВ, призванный помогать! Каждую пятницу в вечернем эфире мы рассказываем истории реальных людей и показываем то, что другие пытаются скрыть. Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Когда кажется, что правды уже не добиться, знайте – решение точно есть!
Обратная сторона капремонта.
Вам не повезло, первый трест выиграл тендер, но он не профессионален в капремонте как организация.
Когда обещанного 40 лет ждали – и дождались.
Вот эта порнография вовсю вот так, это ужас.
Получается вот этот вот колхоз какой-то непонятный.
Когда работы ведутся спустя рукава, но строго по регламенту.
Остаются еще какие-то недочеты, которые подрядная организация устраняет своевременно.
И как от строителей искры летят.
Вот у меня выгорела так занавеска, тюль сгорела. И вот такое вот окно у нас.
Вся изнанка капитального ремонта или как остаться в живых. «Решение есть!» в 16:50, сразу после выпуска новостей на СТВ.