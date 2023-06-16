16 июня в Минске проходит фестиваль такси: чем будут удивлять?

Новости Беларуси. В Минске 16 июня пройдет фестиваль такси, посвященный электромобилям и активному отдыху, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гостей ждут на стадионе «Динамо».Там будут представлены электрокары для сферы перевозок и каршеринга. Выставку готовят и представители таксомоторной отрасли.

Для этих компаний день немного волнительный – впервые в стране назовут лучший таксопарк. Жюри будет учитывать результаты голосования, которое проводилось среди пассажиров, предпочитающих ездить по счетчику. Праздник украсят фотозоны, фудкорт, розыгрыши призов и шоу, участие в котором подтвердили известные диджеи и кавер-группы.